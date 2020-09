Crotone-Milan, i voti: Calhanoglu è il faro dei rossoneri, primo gol per Brahim Diaz

PAGELLE CROTONE



CORDAZ 6

Deve respingere le conclusioni dalla distanza di Calhanoglu, ma si arrende sul rigore di Kessie e sul raddoppio di Brahim Diaz.



MAGALLAN 5.5

Quando accelera Theo Hernandez, sono dolori.



MARRONE 5

Stende Rebic procurando il rigore del Milan.



GOLEMIC 5.5

Anche lui fa fatica lì dietro.



PEDRO PEREIRA 5

Si fa beffare da Brahim Diaz sullo 0-2 del Milan.



MESSIAS 6

Uno degli ultimi ad arrendersi nel Crotone.



CIGARINI 6

Si sbatte molto in mezzo al campo.



ZANELLATO 5

Cresciuto nel vivaio Milano, fa fatica a controllare Tonali.



MOLINA 6

Cerca di tenere le folate offensive di Saelemaekers.



SIMY 5

Non crea pericoli alla difesa del Milan.



DRAGUS 5

Pochi palloni giocabili per lui.



EDUARDO HENRIQUE 5

È lui perdere palla sul raddoppio dei rossoneri.



STROPPA 5

Per tutto il primo tempo il Crotone non riesce a superare la metà campo. Va un po’ leggermente meglio nella ripresa.





PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 6

Non deve fare parate importanti.



CALABRIA 6

Una gara di ordinaria amministrazione.



KJAER 6.5

Controlla le manovre offensive del Crotone.



GABBIA 6

Più attento rispetto al match di Europa League.



THEO HERNANDEZ 6.5

Le solite scorribande sulla fascia.



TONALI 6.5

Debutta dal primo minuto e regala qualche palla interessante agli esterni.



KESSIE 7

Tanta quantità a centrocampo e sblocca il risultato su rigore.



SAELEMAEKERS 6

Partecipa all’azione del raddoppio.



CALHANOGLU 7.5

Ancora una volta è il migliore in campo del Milan.



BRAHIM DIAZ 7

Esordio dall’inizio e subito in gol. Meglio di così…



REBIC 6

Si procura il rigore, poi è costretto a uscire per un brutto infortunio al braccio.



COLOMBO 6

Altri minuti per prepararsi al meglio al match contro il Rio Ave.



BENNACER 5.5

Non tiene molto la palla.



CASTILLEJO 5.5

Appena entra, perde qualche pallone.



PIOLI 7

Il suo Milan vince ancora senza Ibrahimovic. Ancora due fatiche prima della sosta: il Rio Ave giovedì e lo Spezia domenica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 20:01



