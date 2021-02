Le pagelle di Atalanta-Napoli: Pessina-Zapata coppia perfetta, difesa partenopea da bocciare

Sarà l'Atalanta l'avversaria della Juventus nella finale di Coppa Italia del prossimo 19 maggio. Dopo lo 0-0 dell'andata, i bergamaschi si impongono in casa per 3-1 sul Napoli, che paga soprattutto un primo tempo deficitario.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA

GOLLINI 6,5

Sul gol di Lozano non riesce a trattenere la palla dopo una conclusione comunque ravvicinata. Ma la sua uscita a valanga su Osimhen evita il 2-2 e forse salva la finale dell'Atalanta.

TOLOI 6

Meno arrembante rispetto all'andata. Solo in un'occasione si fa anticipare da Osimhen, ma non paga dazio.

PALOMINO 6

Prende subito il giallo per un fallo su Lozano. Poi si riscatta fermando Osimhen (27' st Caldara ng).

DJIMSITI 7

Dalla sua parte Lozano fa spesso fatica a girarsi nel primo tempo. E anche Osimhen soffre a fare a sportellate. Nella ripresa fa spesso l'ombra di Insigne.

SUTALO 6

Risponde su settore di destra alla chiamata del Gasp (forfait di Hateboer e Maehle) con una prova coriacea e battagliera. E pensare che non avrebbe neppure dovuto essere convocato.

DE ROON 6

Bada alla sostanza, sbagliando poco.

FREULER 6,5

Il centrocampo è zona sua. Non spreca un pallone.

GOSENS 6,5

Dà il là alla splendida azione del 2-0 con una precisa verticalizzazione. Nella ripresa è più impegnato nella fase difensiva, ma non rinuncia alle sue scorribande.

PESSINA 8

È l'uomo della finale con una doppietta da raccontare ai nipotini. Il secondo gol personale (splendido) stronca le velleità del Napoli. Con i suoi inserimenti fa da raccordo tra centrocampo e attacco con qualità e dinamismo (45' st Pasalic ng).

MURIEL 5,5

Un solo tiro a lato e poco altro. Non fa vedere la sua qualità (11' st Ilicic 6: un tiro che impegna Ospina e qualche lampo dei suoi).

ZAPATA 7,5

Potenza allo stato puro nel gol dell'1-0. Delicatezza e intelligenza negli assist per le due reti di Pessina. Ex altamente indigesto per la difesa del Napoli.

GASPERINI 7

Conquista la seconda finale di Coppa Italia in tre anni. Tra i tanti meriti, ha quello di aver dato fiducia a Pessina, ormai elemento imprescindibile nello scacchiere della Dea.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

OSPINA 6

Tiene in piedi le speranza del Napoli salvando sui tiri da lontano di Ilicic e Pessina. Forse sul 3-1 potrebbe fare qualcosina in più in uscita.

DI LORENZO 5,5

Soffre Gosens. Quando spinge non è preciso e non incide.

MAKSIMOVIC 4,5

Prosegue a Bergamo la serataccia di sabato a Marassi con il Genoa. Zapata lo anticipa sul 2-0 e commette altri errori. Non è tranquillo e si vede.

RRAHMANI 4,5

Vede solo la scia di Pessina sul 2-0 atalantino. Anche ad impostare la precisione difetta. Naufraga nelle negatività del reparto difensivo.

HYSAJ 5

Esce zoppicante prima del riposo. È tra gli azzurri che ha sulla coscienza il gol di Zapata (42' pt Mario Rui 5,5: impegno e poco altro).

ELMAS 5

Si vede pochissimo, sovrastato dal centrocampo avversario (1' st Politano 6: con il suo ingresso la squadra cambia modulo e migliora).

BAKAYOKO 5,5

Dopo un primo tempo di passaggini sterili, va in verticale e fa scaturire il gol di Lozano. Non basta, però, per arrivare alla sufficienza (19' st Demme 6: mette Osimhen davanti alla porta di Gollini e salva su Ilicic dall'altra parte).

ZIELINSKI 5

Poco prima di uscire perde un brutto pallone davanti alla propria area. Specchio di una serata davvero poco brillante (19' st Lobotka 5: invisibile).

LOZANO 6

Riapre la partita e il discorso qualificazione con la rete del 2-1. Decisamente più brillante nella ripresa.

OSIMHEN 5

Dopo un primo tempo di pura sofferenza cresce nella ripresa. Ha una sola palla giocabile, ma non centra il 2-2 facendosi ipnotizzare da Gollini (34' st Petagna ng).

INSIGNE 5,5

È l'unico a salvarsi nel primo tempo disastroso del Napoli. Nella ripresa cresce la squadra, ma non il suo capitano.

GATTUSO 5,5

Paga il primo tempo con il 4-3-3, un atteggiamento remissivo dei suoi e tanti errori dietro. Corregge il tiro nell'intervallo e quasi riapre il discorso qualificazione. La squadra non appare serena. Big-match con la Juventus, sabato, decisivo per la sua permanenza in panchina?

