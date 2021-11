Atalanta-Manchester United 2-2, le pagelle: Zapata incontenibile, Cristiano Ronaldo salva Solskjaer

Atalanta-Manchester United 2-2, le pagelle. Serata di Champions League amara per l'Atalanta, che a Bergamo sfiora l'impresa ma fa 2-2 con il Manchester United nella quarta giornata. Passata in vantaggio con Ilicic al 12', merito anche di una mezza papera del portiere De Gea, la Dea viene raggiunta in pieno recupero (46') da Cristiano Ronaldo. Nella ripresa è Zapata al 56' a riportare i bergamaschi davanti, ma ancora CR7 li riprende a tempo scaduto.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA

Musso 6: sempre sicuro in ogni sua uscita, preciso negli interventi. Non può nulla sul gol di Ronaldo, che arriva dopo un'azione perfetta mal letta dalla sua difesa.

De Roon 7: ancora una serata da centrale difensivo, non sfigura. E non c'erano dubbi, visto che come sempre si sacrifica per la maglia in un ruolo non suo. Soffre però quando gli inglesi aumentano i giri lì davanti. Comunque encomiabile.

Demiral 6: deve tenere a bada Ronaldo, che sembra molto ispirato. Lo fa a fatica e sul gol si fa infilare anche da Bruno Fernandes. Bene quando nelle fasi finali c'è da tenere e soffrire.

Palomino 6.5: sempre molto attento, prova spesso a giocare d'anticipo e ci riesce, anche se ogni tanto scopre quel lato con chiusure non troppo precise. Determinante su Bruno Fernandes a inizio ripresa, poi offre anche l'assist per il gol di Zapata.

Zappacosta 7: fa quasi venire i capelli bianchi a Shaw da quella parte. Almeno per un tempo è devastante. Dopo il nuovo vantaggio si blocca dietro e rimane una sicurezza.

Koopmeiners 6.5: soprattutto nelle prime fasi è quello che prova a inventare qualcosa con qualche lancio in verticale o con scambi in orizzontale a cercare di superare le maglie rosse. Migliora col passare dei minuti, soprattutto in personalità.

Freuler 6.5: prova a dare ordine nei momenti più delicati, soprattutto all'inizio quando lo United si fa vedere di più. Quando c'è da lottare poi non si tira indietro. Trascinatore vero.

Maehle 6: rimane più bloccato dietro rispetto a Zappacosta. Sembra essere l'anello debole e il Manchester spesso prova a passare dalle sue parti. Meglio nel secondo tempo, più propositivo.

Ilicic 7.5: che è in palla lo si vede. Guida i compaghni ad ogni azione, li carica e si prende tutte le responsabilità più grandi. Il gol sarà anche una papera di De Gea ma lui quella palla se la crea ottimamente. (Dal 26' st Muriel 6: qualche strappo buono quando c'è da allentare la pressione, manca ancora la mira)

Pasalic 6.5: dietro le punte è spesso lui a cercare l'imbeccata giusta, soprattutto per un Zapata in formato europeo. Poi però Gasp lo tira fuori dalla mischia dopo solo un tempo. (Dal 1' st Djimsiti 6.5: entra nella fase calda della gara e non sbaglia nulla)

Zapata 8: il colombiano è una furia almeno per 45', dove si muove tantissimo su tutto i lfronte d'attacco per creare spazi ai suoi compagni. Perfetto nell'assist a Ilicic, sfiora anche il bis e solo il muro di Bailly gli nega la gioia, che arriva però nella ripresa. Incontenibile.

all.Gasperini 6.5: fa tesoro di quanto visto all'andata e stavolta non sbaglia. La sua Atalanta gioca 90 minuti di grande spessore e ottiene un risultato storico. Peccato per il gol subìto nel finale, meritava la vittoria. Ma così la qualificazione agli ottavi è più che possibile.

LE PAGELLE DEL MANCHESTER UNITED

De Gea 4: la papera sul gol di Ilicic ne segna inevitabilmente la partita. Un errore non da lui. Anche sul gol di Zapata è tutt'altro che bravo, visto che rimane praticamente dietro senza avanzare.

Bailly 7: dietro è uno dei pochi che salva la baracca nel momento più delicato, ossia la prima frazione. Si immola per evitare il ko definitivo targato Zapata. Se non fosse per lui, l'Atalanta avrebbe fatto diversi gol in più.

Varane 5: lui come gli altri soffre le incursioni di Zapata e la pressione di Ilicic. Veramente in grossa difficoltà quando i bergamaschi accelerano, finchè rimane in campo. (dal 38' pt Greenwood 5.5: praticamente una presenza eterea, si vede solo nel finale)

Maguire 5.5: meno evidente rispetto all'andata, comunque controlla la situazione sgomitando spesso con Zapata e Ilicic. Ed è il colombiano che gli sguscia via per il 2-1. Non una serata fortunata.

Wan-Bissaka 5.5: quieto, fin troppo, perché per 45' praticamente davanti non si vede mai. Meglio nella seconda parte, ma comunque le scorribande sulla destra si contano sulle dita di una mano.

McTominay 5: colpisce un palo clamoroso a inizio gara, ma in generale lì in mezzo soffre la manovra atalantina. Nella ripresa è anche condizionato subito da un giallo. (Dal 41' st Van De Beek sv)

Pogba 5.5: parte in sordina, con un suo errore al limite dell'are per poco non lancia Zapata verso il 2-0. Si rifà poco dopo entrando nell'azione del pari con un ottimo possesso di palla. Ma non basta. Altra serata incolore. (Dal 24' st Matic 5.5: prova a dare spinta per cercare il pari, ma senza successo)

Shaw 5: Zappacosta gli fa venire un mal di testa epico nella prima frazione. Ci prova a venire avanti ma non sempre è preciso e con le idee chiare.

Bruno Fernandes 6.5: i campioni sono quelli che magari si vedono poco ma si svegliano al momento opportuno. Il portoghese ha fatto così nella prima frazione. Si muove, poco palpabile, ma poi eccolo trovare il varco giusto e dare l'assist per il gol di Ronaldo. L'ultimo a mollare. (dal 41' st Sancho sv)

Rashford 5: troppo timido, si muove in punta di piedi in mezzo alla difesa dell'Atalanta invece di lottare su ogni pallone. Passo decisamente indietro rispetto a quanto visto all'Old Trafford. Bocciato. (Dal 24' st Cavani 5: contenuto bene da una difesa eroica da parte dei bergamaschi, praticamente non si vede mai)

Ronaldo 7: Con un tiro dopo pochi secondi fa capire che è in serata sì. Si muove tanto, sembra tarantolato, il gol è meritatissimo. Talmente bello per un tempo quanto inesistente nel secondo. Ma in pieno recupero ecco il lampo del campione che tiene a galla lo United.

all.Solskjaer 5.5: come all'andata, non trova le risposte giuste contro un'Atalanta che stavolta gioca entrambi i tempi e non molla mai. Manca davvero un gioco corale, che si è visto solo in una occasione, quella del momentaneo pareggio. SI salva solo grazie al talento di CR7.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 22:59

