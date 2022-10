Pablo Marì accoltellato al centro commerciale, la Serie A non si ferma: Monza-Bologna si giocherà regolarmente

Il caso Pablo Marì, non fermerà il fitto calendario di Serie A. Nononstante la tragedia accaduta all'interno del supermercato Carrefour nel centro commerciale Milano Fiori di Assago, abbia sconvolto il mondo del calcio e non solo, non ci sarà alcun rinvio del match tra Monza e Bologna previsto per lunedì 31 ottobre alle 20:45.

Rinvio negato

Il mondo del pallone non ha tempo per fermarsi. Nonostante il Amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, abbia fatto presente che i suoi giocatori sono scossi per quanto capitato al loro compagno di squadra, la Serie A ha respinto la richiesta di rinvio. Capitan Pessina, uno dei più scossi dall'accaduto, e i compagni dovranno scendere regolarmente in campo contro il Bologna.

«Squadra sotto choc»

Adriano Galliani aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match, affermando che «la squadra è sotto choc per la vicenda Pablo Marì. I nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz'ora con Pessina. Questo è uno spogliatoio di amici». Ma a nulla sono valse le sue parole. Causa il mondiale in Qatar ormai alle porte, non ci sarebbero state date utili per recuperare l'incontro in tempi brevi e la Serie A, ha optato per far scendere in campo i calciatori. Una partita che respirerà, sicuramente, un'atmosfera davvero inusuale e che verrà dedicata al giocatore e alla vittima dell'aggressione.

