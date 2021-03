Pagelle Milan. Ibra troppo tardi, Kessie non basta e Calha quasi spaesato

Milan-Manchester United: le pagelle rossonere

DONNARUMMA 5

Paul Pogba lo fa sedere e gli meette la palla sopra la sua testa. Chapeau.

KALULU 6

Quando gioca non delude mai. Fa sempre bene anche in fase d spinta (20’ Dalot 6: il dente avvelenato c’è ancora e in campo si vede).

KJAER 6

Ci mette sempre la testa anche se non come a Manchester.

TOMORI 6

Chiude tutto quello che c’è da chiudere. Pogba però non è roba sua.

THEO HERNANDEZ 6

Quando inserisce la quinta è praticamente impossibile fermarlo. Peccato lo faccia solo per la durata di un tempo.

MEITE 6

C’è sempre ed è prezioso come l’oro, anche quando c’è da fare la battaglia e provare a recuperare la partita.

KESSIE 6,5

Fa tutto e lo fa sempre egregiamente. Sul gol è lì, cerca di fare muro, chiudere qualche angolo della porta ma il colpo di Pogba, il secondo al Milan in carriera, è da applausi.

SAELEMAEKERS 6

Ha due grandi occasioni per cambiare la sua vita da gregario. La spreca, ma gioca bene. Niente da dire.

CALHANOGLU 5

Si gioca a ritmi alti, col fisico, con poche pause, poco tempo per pensare e ragionare su cosa fare con il pallone tra i piedi. Insomma, non è proprio la sua partita ideale.

KRUNIC 5

Ha una grande occasione anche lui per cambiare la partita del Milan. La sbaglia (27’ st Diaz 5: non incide mai).

CASTILLEJO 6

Fa il falso nueve. Fa quello che non ha mai fatto e non lo fa malissimo. In emergenza bisogna adattarsi e non fare nemmeno troppo gli schizzinosi (20’ st Ibrahimovic 6: grande testata, grande respinta di Henderson. Poi fa lo spettatore).

PIOLI 6

Cosa poteva fare di più? Tanti infortuni, troppi per poter pensare di vincere. Merita ancora una volta gli applausi. Il suo Milan gioca un gran primo tempo in piena emergenza, di grande intensità e qualità. Poi entra Paul Pogba ed è notte fonda per i rossoneri; quando lancia Zlatan è l’ultima carta ma, purtroppo, non quella decisiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 23:36

