Paura per Ospina a San Siro: scontro di testa con Dzeko. Il portiere del Napoli rimane a terra

Paura per Ospina a San Siro durante Inter-Napoli. Il portiere del Napoli, infatti, è rimasto a terra dopo uno scontro di testa con Dzeko. Per anticipare l'ex centravanti della Roma, l'estremo difensore dei partenopei è uscito fuori dall'area di rigore colpendo ti testa il pallone, ma subendo il colpo del giocatore nerazzurro. Ci sono stati subito attimi concitati, con i difensore del Napoli subito intorno a lui, e con uno di loro che cercava di prendere la lingua del compagno di squadra.

Appena entrati in campo il medico e il massaggiatore, però, la situazione è apparsa subito più tranquilla. Ospina si è rialzato e ha continuato a giocare con una sorta di turbante in testa. Bello l'abbraccio con Dzeko prima di riprendere il match.

Dopo pochi attimi di paura, tutto è andato per il meglio. E la paura in campo si è trasformata subito in adrenalina per i minuti conclusivi della partita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 20:06

