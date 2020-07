Spavento per Ospina, botta alla testa: esce in barella dal campo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di preoccupazione in campo a Bergamo, dove si sta giocando Atalanta-Napoli, dopo che il portiere della squadra ospite, il colombiano David Ospina, è rimasto a terra dopo essersi scontrato in un'azione di gioco con 'Papù Gomez. Ospina ha riportato un colpo, e un taglio, alla testa, ed è rimasto a terra alcuni minuti. Poi è stato portato via in barella, e al suo posto è entrato Meret.A scontrarsi con Ospina è stato il compagno di squadra Mario Rui, dopo che l'atalantino Gomez aveva calciato una punizione. Il colombiano, che è rimasto a terra per quasi quattro minuti, avrebbe riportato una profonda ferita ad un'arcata sopraccigliare, ma sono in corso i primi accertamenti.