Osimhen infortunato, lesione distrattiva all'adduttore. Salta Milan e Lecce (ma è a rischio anche per la Champions)

di Redazione web

Victor Osimhen si è infortunato. È questo l'annuncio del club che ha fatto gelare il sangue ai tifosi napoletani che stanno già festeggiando la vittoria dello scudetto. L'attaccante è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione ed ha fatto ritorno a Napoli in queste ore dopo essere stato impegnato con la Nazionale nigeriana. Osimhen non sarà a disposizione di mister Spalletti per almeno due delle prossime partite (Milan e Lecce) ma è a rischio anche per la Champions.

Marisa Laurito hot: «Se il Napoli vince lo scudetto mi avvolgo nuda nella bandiera della squadra»

Milan, difesa in emengenza. Kalulu kappao: niente sfida a Osimhen

L'infortunio di Osimhen

Tegola per il Napoli e per Spalletti: Osimhen ha riportato una lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Salta sicuramente il Milan e il Lecce, ma è a rischio anche per la Champions del 12 aprile e 18 aprile (ancora contro i rossoneri). Lo stop sarà di almeno qualche settimana. Ecco il comunicato diramato oggi dal club: «Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana», si legge.

Osimhen, i tempi di recupero

Osimhen salterà sicuramente il Milan e il Lecce e proverà a tornare col Milan il 12 aprile in Champions, ma al momento è da considerare a rischio al momento. Di certo farà di tutto per esserci. Non dovesse farcela, metterà nel mirino il ritorno coi rossoneri in Champions League.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Osimhen quando si gioca contro il Milan:<a href="https://t.co/9qPYcQx4AQ">pic.twitter.com/9qPYcQx4AQ</a></p>— Rocco (@Rocc0_O1) <a href="https://twitter.com/Rocc0_O1/status/1641772855921606656?ref_src=twsrc%5Etfw">March 31, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA