Oscar Damiani, quel Flipper acceso da 75 anni

“Flipper” compie 70 anni. Un importante traguardo per Oscar Damiani, nato a Brescia il 15 giugno 1950. Una vita vissuta a tutta velocità: in campo da scattante ala destra, tra Lanerossi Vicenza, Napoli, Juventus (conquistò lo scudetto nel 1975), Genoa, Milan, New York Cosmos (breve parentesi nel 1984), Parma e Lazio. I gol in carriera sono stati 71 in A e 30 in B, con un titolo di capocannoniere cadetto con il Genoa nel 1979. Ma il pallone in campo mai è stato il solo interesse di Damiani, amante dell'arte, del vestir bene e imprenditore ancor prima di appendere le scarpe al fatidico chiodo. Sino alla brillante carriera da procuratore, anche di supernomi tra cui Costacurta, Shevchenko, Simone, Panucci, Signori e Thuram. Una vita pervasa dal fare e dal bello. Che abbiamo ripercorso a ritmo veloce, proprio come il gioco del flipper.



Tanti auguri Oscar Damiani. O dovremmo dire Giuseppe Damiani...



Sono stato battezzato Giuseppe. Mia mamma voleva chiamarmi Oscar, ma al prete non andava bene perché non c'era il santo. In famiglia, però, sono sempre stato Oscar. E ho anche dato il nome Oscar a mio figlio.



Per Gianni Brera era “Flipper” per il suo modo di giocare...



Il soprannome in realtà me lo diede Giovanni Invernizzi, mio allenatore nella Primavera dell'Inter (e dello scudetto nerazzurro del 1971, ndr) perché giocavo sempre a flipper nel pensionato e perché mi passavo il pallone tra un piede e l'altro. Come la pallina del flipper tra i funghetti...



L'Inter la fece crescere, ma niente esordio in A...



Feci in nerazzurro il settore giovanile. Vinsi anche un campionato italiano Primavera con l'amico Mauro Bellugi, che avrebbe avuto all'Inter più fortuna. Non puntarono invece su di me come ala destra: venni mandato a Vicenza, il Lanerossi mi riscattò e la mia carriera si sviluppò altrove.



Il punto più alto resta il tricolore con la Juventus?



Fu sicuramente l'apice sul piano dei risultati, anche se forse calcisticamente parlando le stagioni più belle furono quelle al Genoa, in coppia con Roberto Pruzzo.



Dopo il Genoa ci fu un secondo passaggio al Napoli, prima del biennio al Milan, nel periodo immediatamente



precedente la rivoluzione Berlusconi...



Ero già quasi alla fine della mia carriera. La squadra che tornò dalla B in A del 1983 aveva un bell'attacco, con me, Joe Jordan e Aldo Serena. Erano i primi anni di Mauro Tassotti, Franco Baresi e anche di Filippo Galli. Non era un grande Milan come quelli degli anni successivi con Silvio Berlusconi. Il presidente Giuseppe Farina non aveva certo le stesse disponibilità economiche, ma ho comunque un bel ricordo di quel periodo.



Già da calciatore faceva l'imprenditore. A quei tempi non era proprio usuale...



Quando ero a Napoli il lunedì tornavo a Milano: avevo un'agenzia con un socio e mi occupavo di pubblicità. Ebbi anche contatti con l'avvocato Montezemolo in Fiat, conobbi tanti personaggi importanti nel mondo dell'imprenditoria. Diciamo che sfruttai la mia notorietà per occuparmi di molte cose, per fare esperienze molto belle che mi allargarono gli orizzonti anche in vista del “dopo calcio”.



Fu un precursore anche nel passaggio da calciatore a procuratore sportivo, dopo che smise di giocare nel 1986.



Effettivamente fui uno dei primi. Erano i tempi di Antonio Caliendo, di Claudio Pasqualin che veniva dall'Assocalciatori, nonché di Giovanni Branchini che arrivava dal pugilato. Tutte personalità che gravitavano attorno al calcio e allo sport, ma non provenivano dal campo.



Ci levi una curiosità. Nel 1984 apparve nel film-cult “L'allenatore nel pallone” con Lino Banfi in un breve cameo di se stesso al calciomercato. Ancora era giocatore. Ma già pensava che sarebbe diventato uno dei protagonisti per anni di compravendite e trattative?



No, quella fu una casualità. Tra l'altro feci una cosa simile anche in “Mezzo destro, mezzo sinistro” del 1985, sempre con Gigi e Andrea e sempre con il regista Sergio Martino.



Quale è stata l'operazione di mercato alla quale è maggiormente legato?



Ebbi la fortuna, direttamente o indirettamente, di gestire quattro vincitori del Pallone d'Oro: Jean-Pierre Papin, George Weah, Zinedine Zidane a Andrij Shevchenko. Ma la trattativa che ricordo con maggior soddisfazione riguarda Lilian Thuram, che seguii durante tutta la carriera. Nel 1996 sembrava dovesse passare dal Monaco alla Juventus, invece lo convinsi ad andare al Parma con un blitz a Montecarlo insieme all'amico Riccardo Sogliano (allora ds ducale, ndr). Thuram sarebbe poi andato alla Juve nel 2001, preso da Moggi, Giraudo e Bettega. Ne curai anche il successivo trasferimento al Barcellona nel 2006.



Che mercato sarà quello post pandemia?



Le società dovranno farsi venire delle idee, perché non credo ci saranno grandi investimenti. Si dice che il Barcellona voglia prendere Lautaro Martinez dall'Inter, ma nel caso si dovrà arrivare ad un accordo con scambi di giocatori perché secondo me i blaugrana non possono permettersi i 110 milioni della clausola rescissoria dell'argentino. Tante società, anche in Inghilterra, sono in difficoltà. Potrebbe essere il mercato dei giovani da valorizzare.



C'è qualche giovane da consigliare alle squadre italiane?



Un giovane di valore è già in Italia, all'Inter, ed è il francese Lucien Agoumé, un classe 2002 dal grande futuro, con la possibilità di diventare un pilastro del centrocampo nerazzurro.



Il calcio italiano è ripartito dopo lo stop per il Covid-19. Sabato prossimo ripartirà anche la serie A: come vede la lotta scudetto?



Innanzitutto è stato importante riprendere, anche per motivi economici. Speriamo che non ci siano ulteriori intoppi e che la stagione possa concludersi, anche se partite senza pubblico sono un po' fredde: adesso ce ne saranno tante insieme e lo spettacolo progressivamente migliorerà. La Juventus potrà approfittare della rosa più ampia di quella delle avversarie, Lazio compresa. Ma i biancocelesti hanno una squadra e una società di valore, un allenatore e un direttore sportivo importanti. Possono a loro volta puntare allo scudetto.



Oscar Damiani calciatore, Oscar Damiani procuratore. Ma anche Oscar Damiani collezionista d'arte. Una passione che nasce da lontano...



Ho proprio in programma di fare un catalogo con tutta la mia esperienza, nella quale si intersecano arte e calcio. Esperienza partita dal primo quadro acquistato nel 1969, un “Sironi”, a Vicenza. Mi costò un milione di lire, un mese di ingaggio. Ho investito molto, ora ho una collezione di circa cento opere. L'arte mi ha sempre appassionato, anche se a scuola ho fatto solo la terza media. Mi sono fatto una cultura nel corso della vita, visitando musei e fiere internazionali in tutto il mondo. Al di là delle emozioni che l'arte sa suscitare, anche questa attività, come tutte le altre, l'ho sempre svolta con grande passione e grande impegno. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 07:00



