“Oltre la dimensione agonistica”, lo sport nel Recovery Plan. ​Ghirelli, Gravina e Malagò presentano il piano di sviluppo degli stadi della serie C

Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport nel Recovery Plan”. E’ questo il titolo del dibattito (virtuale) organizzato dalla Lega Pro – la Serie C di calcio – in collaborazione con l’Istituto per la Competitività (I-Com) in programma oggi, martedì 22 giugno, a partire dalle 11.30.

Durante l’iniziativa - che potrà essere seguita in streaming sul sito I-Com – sarà presentato il Piano per lo sviluppo innovativo e strategico degli stadi che Lega Pro ha realizzato insieme a Sportium.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA