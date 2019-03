Insulti sessisti, le arbitre della Fifa: «Stiamo tutte con Annalisa»

2/2: ... and this is the reaction of the selected match officials for the @FIFAWWC currently in preparations in Doha - Forza #AnnalisaMoccia #westandwithAnnalisa #proudtobereferees pic.twitter.com/EvTU6hg328 — FIFA Media (@fifamedia) 26 marzo 2019

1/2: Italian female assistant referee Annalisa Moccia was a victim of gender discrimination before a men’s game last sunday. A TV commentator said: “a woman can’t officiate a men’s game. It’s a shame that this happens“ pic.twitter.com/t8pZuJI7EX — FIFA Media (@fifamedia) 26 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi stiamo con Annalisa». La solidarietà ad, la guardalinee insultata da un giornalista (poi sospeso dall'Ordine dei giornalisti) durante una telecronaca di Eccellenza campana, diventa planetaria. Le donne arbitro della, impegnate in questi giorni a Doha nella preparazione in vista dei mondiali di calcio femminile, hanno infatti affidato ai social un doppio tweet con tanto di cartello eloquente: «noi stiamo con Annalisa, orgogliose di essere arbitri, Forza Annalisa».La vicenda sessista è andata in scena domenica scorsa nel campionato Eccellenza campano, in occasione della diretta su CanaleCinqueTv di Agropoli-Sant'Agnello. Durante il match il telecronistaaveva etichettato la presenza della Moccia come «uno schifo, una cosa impresentabile per un campo di calcio». Il polverone si è scatenato immediatamente e a nulla sono valse le scuse del giornalista, sospeso dall'Odg.