Coppa Italia, l'Inter crede nella remuntada domani a Napoli

Mission Coppa Italia: a Napoli per remuntada e pass da finale. Domani sera (calcio d’inizio alle 21, diretta Rai 1, arbitro Rocchi di Firenze) si ripartirà dallo 0-1 della semifinale d’andata (il 12 febbraio, al Meazza) griffato Fabian Ruiz, ma al San Paolo l’Inter di Antonio Conte si presenterà con un solo obiettivo in testa, l’atto conclusivo di Coppa Italia, memore del sacco di Napoli dello scorso 6 gennaio in campionato (1-3) come buon viatico. Servirà un’altra notte di Lu-La (Lukaku e Lautaro, autori di 3 gol in 2 all’Epifania) piena per non dire addio al secondo (dopo la Champions) obiettivo stagionale, e l’unico trofeo che ancora manca nella bacheca di Conte.

Ma per il salentino e la sua banda uno stimolo in più per far bene ed osare più del lecito. Al San Paolo sarà, infatti, 3-4-1-2, con Eriksen sulla trequarti a inventare per El Toro e Big Rom. In mediana, Candreva (in vantaggio su Moses) e Young sugli esterni, Brozovic e Barella centrali. E, a protezione di capitan Handanovic, Skriniar e Bastoni, con Ranocchia e De Vrij (convalescente; out Godin) a giocarsi l’ultimo posto disponibile. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 07:00



