Luka Jovic, l'approdo alla Fiorentina è merito anche della ex di Ljiaijc: ecco chi è la modella che strega i viola

Luka Jovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. E per quanto il merito da attribuire a Daniele Pradè e ai dirigenti viola sia enorme, per la trattativa messa a segno, dietro al passaggio dell'ex Real Madrid a Firenze c'è sicuramente lo zampino di Sofija Milosevic. L'attuale compagna della punta viola è, infatti, la ex di un'altra conoscenza del tifo fiorentino: Adem Ljiaic. E proprio grazie alla sua esperienza sulle rive dell'Arno, ha convinto il suo compagno ad accettare una destinazione gradita a tutta la famiglia.

Jovic innamorato dell'Italia

«Luka Jovic è innamorato dell'Italia grazie ai racconti della sua fidanzata, Sofija Milosevic», questa l'indiscrezione che trapela da Il Corriere della Sera che ricorda che la bellissima modella è la ex di Adem Ljiaic, che ha giocato e vissuto prima a Firenze e poi a Roma. E adesso, dopo i racconti della modella, la coppia è pronta a godersi Firenze e il calore di una città in grado di rilanciare l'attaccante serbo che deve rimettersi in gioco dopo l'esperienza negativa di Madrid.

Luka Jovic con la bella Sofija ha avuto due figli. Dopo aver lasciato la sua prima compagna Andjela Manitasevic, con la quale aveva avuto il suo primo figlio, il nuovo attaccante della Fiorentina ha conosciuto e scelto Sofija Milosevic con la quale ha deciso di mettere su famiglia e dalla quale, a quanto pare, si lascia consigliare anche per quanto riguarda le scelte lavorative.

E proprio Sofija Milosevic aveva dato un chiaro indizio sul futuro del suo fidanzato. Giorni fa, infatti, quando ancora le trattative tra Fiorentina e Real Madrid erano in fase di perfezionamento, la modella aveva postato alcuni scatti in bikini con i colori della nuova squadra di Luka Jovic. Una foto che ha riscosso molto successo tra i 607mila follower della modella, ma che sicuramente è stata apprezzata anche dai tifosi della Fiorentina.

