A Milano arriva la coppa della Champions League, un selfie da Campioni d'Europa

di Fabrizio Ponciroli

Non c'è nulla di più affascinante della Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è il top per qualsiasi appassionato di calcio. Bene, la coppa dei sogni fa tappa a Milano.

In attesa di godersi i quarti di finale, con impegnate Milan, Inter e Napoli, live su Sky e in streaming su NOW, la Champions League è sbarcata a Milano. Per entrare nel vivo delle sfide, nei negozi flagship di Milano Corso XXII Marzo 5 (7 e 8 aprile) e di Corso Vercelli (11 e 12 aprile), tifosi e appassionati del pallone potranno ammirare da vicino il trofeo di UEFA Champions League. Inoltre, martedì 11 aprile nel negozio flagship di Corso Vercelli, saranno presenti Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano, in collegamento con Sky Sport 24 per gli ultimi aggiornamenti.

Insomma, per un breve lasso di tempo, sarà possibile farsi un selfie con la coppa dalle grandi orecchie che tutti sognano ma solo un club vince ogni anno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA