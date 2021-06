Inter, idea Dumfries: un nuovo olandese volante alla corte di Inzaghi

Dumfries-Emerson Royal: è corsa a due per il dopo Hakimi. Non solo il 22enne brasiliano del Barcellona, impegnato attualmente in Coppa America con la Seleçao di Tite e già sondato a più riprese da Marotta e Ausilio. L’Inter ha messo gli occhi, e allacciato i primi contatti, anche per il classe ’96 dell’Olanda, Denzel Dumfries, di proprietà PSV Eindhoven, matchwinner nella gara d’esordio degli Oranje ad Euro2020 contro l’Ucraina.

Come confermato dalla rivista olandese Voetbal International, la società di Suning avrebbe rotto gli indugi nei giorni scorsi, avvicinando l’agente dell’esterno destro del PSV, in cerca di nuove avventure, e proponendogli l’Inter campione d’Italia, dell’amico De Vrij. In scadenza di contratto nel 2023 e a Eindhoven da 3 anni, Dumfries vorrebbe, infatti, un upgrade per il prosieguo di carriera. E i nerazzurri potrebbero garantirglielo, mettendo sul piatto uno scudetto appena conquistato e la partecipazione alla prossima edizione di Champions League, ad ingolosire l’olandese.

Sul classe ’96 di Rotterdam anche l’Everton, ma con meno appeal rispetto all’Inter. Ed abbordabile pure il prezzo: sui 15 milioni di euro, in tempi di pandemia, con il PSV che si sarebbe già assicurato il sostituto (Phillipp Mwene dal Mainz), per portarsi avanti. Altro nome caldo per l’out di destra, Emerson Royal, appena riscattato dal Barcellona (dopo 2 stagioni al Betis con profitto: 79 presenze, 5 gol e 10 assist) per 9 milioni e sul mercato per 20/25. Il 22enne verdeoro è il favorito di Marotta e Ausilio, ma anche quello più difficile da raggiungere senza inserire nei discorsi pure Lautaro, obiettivo blaugrana (su El Toro anche Real e Altetico). Staremo a vedere

