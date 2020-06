Nocerino: "Juve Milan senza pronostico, la quarantena può cambiare i valori in campo"

Antonio Nocerino, ex di Juventus (2007/08) e Milan (tra il 2011 e il 2016), attualmente si trova negli Stati Uniti, dove allena l’Under 15 dell’Orlando City. Classe 1985, l’ex centrocampista è uno dei tanti che freme per la ripresa del calcio italiano.

Nocerino, il calcio italiano riparte: ci credeva o era scettico?

«I contagi sono diminuiti e credo che la ripresa del calcio aiuterà molte persone a distrarsi dai tanti problemi del momento. Sono felice, non vedo l’ora di tornare a vedere in azione i club italiani».

Che calcio dobbiamo aspettarci?

«Tutti ripartiranno da zero. E’ come se fosse l’inizio del campionato, diciamo che partiremo dalle amichevoli estive. Mi aspetto molto più equilibrio e tanta competizione rispetto al solito. Non credo ci saranno partite scontate, anzi vedremo tante sorprese secondo il mio parere».

Si parte subito forte, con Juventus-Milan di Coppa Italia…

«Sulla carta, la Juventus è la squadra più forte. Ha la rosa migliore e ha dimostrato di saper vincere. Ma, in queste condizioni davvero eccezionali e mai sperimentate in precedenza, può accadere di tutto. Non credo che il risultato sia già deciso. Ci sono tanti fattori imprevedibili in questa partita. Ripeto, tutte le squadre partiranno da zero. Potrebbe capitare di tutto».

Non ci sarà il suo amico Ibrahimovic nelle fila del Milan. Che ne pensa?

«Assenza pesante, ovviamente. Guarda, se fossi a capo del Milan, io Ibra lo terrei anche il prossimo anno. In pochi mesi, ha fatto crescere tanti attorno a sé e ha aiutato moltissimo la squadra a livello di personalità in campo. La sua esperienza è utilissima. Il Milan ha bisogno di stabilità e continuità, sia in campo che a livello societario. Serve qualche elemento di grande esperienza che possa dare una mano ai giovani. Ibra è perfetto».

Come si trova ad Orlando?

«Bene, sto allenando l’Under 15 dell’Orlando City, club in cui ho giocato, e aiuto anche a livello di Under 17. Ho scoperto che quello che voglio fare veramente è allenare. Sono in attesa di un progetto, magari dall’Europa. Sicuramente è questa la mia strada, non mi vedo nei panni di dirigente. Mi piace allenare, sento che è la scelta giusta per me». Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 06:17



