Nigeria fuori dai Mondiali, scontri dei tifosi in campo: ucciso un medico Fifa

La Nigeria perde lo spareggio per i Mondiali 2022 contro il Ghana e la rabbia dei tifosi provoca devastazione e morte. Alle 'SuperEagles' è stato fatale l'1-1 casalingo ad Abuja contro i ghanesi, dopo lo 0-0 dell'andata, e i tifosi hanno invaso il campo, devastando qualsiasi cosa. Negli scontri è stato anche ucciso un medico.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria. #NGRGHA pic.twitter.com/9lnnZdj4vN

La vittima, Joseph Kabungo, era un medico zambiano che lavorava per la Fifa ed era allo stadio di Abuja per i controlli antidoping. Ancora incerte le dinamiche, ma sembra che l'uomo sia stato travolto dalla furiosa invasione di campo dei tifosi nigeriani, che hanno costretto le due nazionali a rientrare di corsa negli spogliatoi mentre le porte e le panchine venivano completamente distrutte.

Dalle prime informazioni, il medico zambiano era stato soccorso e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione all'interno di un'ambulanza. Per riportare l'ordine, la polizia in assetto anti-sommossa ha impiegato molto tempo ed è stata costretta ad usare i lacrimogeni.

@FAZFootball joins the rest of the football family in mourning the late Dr Joseph Kabungo. Dr Kabungo, a CAF/FIFA medical officer was on duty in Abuja for the second leg, final qualifying match between Nigeria and Ghana that ended 1-1. 1/3 pic.twitter.com/D3VmbKCT3l

— FAZ (@FAZFootball) March 30, 2022