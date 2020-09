Nicolò Zaniolo, slitta l'operazione. La mamma: «Ha pensato di smettere»

Nicolò Zaniolo non si opererà negli Stati Uniti. La pista che portava a Freddie Fu, specialista di Pittsburgh che ha operato anche Ibrahimovic e Calafiori, è stata esclusa in queste ore dopo una lunga notte di riflessioni. Il centrocampista resterà in Europa come ha confermato la madre del calciatore Francesca Costa: “Non si è ancora operato perché stiamo valutando delle alternative. Non soltanto per l’operazione in sé, ma soprattutto a livello psicologico per non fargli ripetere un iter che ha già passato. Non credo che si opererà in America, anzi lo escludo. C’è una possibilità di andare in Austria, ma in questo momento non sappiamo nemmeno noi dove si opererà e quando”, le sue parole alla trasmissione Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport.



La mamma ha poi rivelato i sentimenti di Nicolò: «A Nicolò rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema. All'inizio aveva detto 'ora smettò, l'aveva presa così, gli era venuto un pò di normale sconforto. Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri. Ora dice 'li ho rifatti entrambi e torno più forti di primà, ora la vive così, è carico».



Il favorito in questo momento è Christian Fink, specialista in chirurgia d’urgenza e traumatologia sportiva che opera a Innsbruck, in Austria, e che ha operato già Chiellini. Difficile un ritorno a Villa Stuart dal dottor Mariani. La decisione arriverà nelle prossime ore per permettere l'operazione entro lunedì. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 12:23



