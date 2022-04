Nicola, l'allenatore della Salernitana si sfila una scarpa per rimproverare i suoi giocatori. E su twitter è già un momento cult

Come Nikita Khrushchev all'assemblea generale dell'Onu. O come una mamma furiosa con uno dei suoi bambini tanto da agitare una pantofola. O semplicemente come Davide Nicola durante Salernitana-Fiorentina.

#Nicola si è tolto una scarpa per tirarla in testa a qualcuno #salernitana pic.twitter.com/v188Sn3QpZ — Ufficio Certificazioni e Patenti di Lazialità (@ufficiopatenti) April 24, 2022

Infatti, se la vittoria dei granata contro gli uomini di Italiano è fondamentale per la rincorsa della salvezza dei campani, negli occhi di tutti gli appassionati di calcio rimarrà scolpita l'immagine dell'allenatore della Salernitana talmente infuriato con i suoi giocatori da sfilarsi una scarpa e lanciarla.

Il lancio della scarpa mi mancava 🤣 . Davide Nicola, arrabbiatissimo prima della fine della partita, lancia la sua scarpa in panchina 🤣🤣, ma poi vince! #SalernitanaFiorentina 2-1 pic.twitter.com/DOn2YAuPc7 — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) April 24, 2022

Un gesto, quello di Nicola, molto particolare sui campi di serie A tanto che non è passato inosservato. Su twitter e sui social, l'irruenza dell'allenatore della Salernitana ha conquistato tutti: moltissimi fanno il tifo - ora - per la salvezza dei granata e soprattutto per il suo tecnico che già con il Crotone, riuscì a compiere un'impresa del genere portando la squadra calabrese alla salvezza con una grande rimonta.

La scarpa in mano “a minacciare”, come le mamme con i figli disubbidienti.#Nicola gigante. #SalernitanaFiorentina pic.twitter.com/ceOQy0TTke — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 24, 2022

