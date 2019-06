Neymar si difende dalle accuse di stupro: «Sono vittima di estorsione». E pubblica le foto hot della ragazza

​Neymar choc, è accusato di stupro da una connazionale conosciuta su instagram e invitata a Parigi​

«Altro che, sono stato vittima di un'».si difende dalle accuse di violenza sessuale mosse da una giovane brasiliana e lo fa con un videomessaggio su, in cui il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha anche mostrato lo scambio di messaggi con la ragazza e le tante foto e video hot inviategli nel corso degli ultimi mesi.«Sono accusato di, una parola pesante, forte, ma è quello che sta succedendo in questo momento. Sono rimasto sorpreso. Chi mi conosce sa chi sono e che non farei mai una cosa del genere. Ora mi si accusa di questo e ora sono qui a metterci la faccia, perché so che ogni notizia che riguarda il mio nome fa molto rumore. Quello che è successo è completamente l'opposto di quello che vene detto e per questo sono molto turbato» - spiega- «Ecco perchè ho deciso di rendere pubblica l'intera a conversazione che ho avuto con la ragazza, tutti i nostri momenti, che sono intimi, ma è necessario mostrare tutto per dimostrare che non è successo nulla. Quello che è successo quel giorno è stato un rapporto tra uomo e donna, tra quattro mura, qualcosa che succede ad ogni coppia. Il giorno dopo non è successo nulla di quello di cui vengo accusato, abbiamo continuato a scambiare messaggi».è stato accusato di aver violentato la donna lo scorso 15 maggio, ma non ci sta e respinge ogni accusa: «Mi ha chiesto un ricordo per suo figlio e stavo per prenderlo. Sono rimasto sorpreso da questo. È molto brutto, molto triste, non solo fa male a me ma a tutta la mia famiglia. Sono qui per dirvi di tutto cuore che sono molto turbato e per questo penso che ora sia il momento giusto per far conoscere a tutti cosa è successo davvero. È molto triste credere che nel mondo ci sia gente così. Ci sono persone che vogliono approfittare, estorcere e ricattare altre persone, è davvero triste, doloroso. Ma visto che mi hanno messo in questa situazione, sono qui per spiegarvi. Ecco il video che spero chiarirà tutto e che faccia giustizia. Lo rendo pubblico con molta tristezza e angoscia, ma è la conseguenza della trappola in cui sono caduto, ma che evidentemente mi servirà da lezione da qui in avanti».