Neymar nei guai, il brasiliano del PSG rischia due anni di carcere: ecco perché

Neymar a processo. Il brasiliano, stella del Paris Saint-Germain, è imputato in un processo in Spagna e per lui l'accusa ha chiesto una condanna in carcere. La prima udienza si terrà lunedì, con l'interrogatorio del calciatore previsto per venerdì 21 ottobre. Ecco cosa sta succedendo.

Neymar a processo, rischia il carcere

L'attaccante brasiliano è stato infatti rinviato a giudizio a Barcellona per il suo ingaggio, avvenuto nel 2013, da parte dei 'blaugrana', che lo avevano acquistato dal Santos. Il processo inizierà lunedì prossimo e dovrebbe durare due settimane. Tra i testimoni che saranno chiamati in aula lunedì ci sono Javier Faus, ex vicepresidente del Barcellona, e l'ex direttore sportivo del club catalano, Andoni Zubizarreta. Lo riporta 20minutos.es.

Neymar a processo, le accuse

Neymar è accusato di corruzione e truffa perché avrebbe occultato alcuni compensi ricevuti dal Barcellona. Una mossa probabilmente voluta dal gruppo Dis, che deteneva il 40% del cartellino del giocatore, allora 21enne. Oltre a Neymar, tra gli imputati compaiono i genitori del calciatore (anche loro avrebbero ricevuto e occultato soldi dal Barcellona) e l'allora presidente del club, Sandro Rosell. Il fondo Dis ha accusato Josep Maria Bartomeu, allora vicepresidente del Barça, di essere il vero autore delle transazioni occulte, ma i pm hanno già archiviato la sua posizione, non essendoci prove che lui sapesse della mancanza di trasparenza di quell'ingaggio.

Le condanne richieste

I pm hanno chiesto due anni di carcere per Neymar e cinque per Rosell. Per entrambi, e anche per il padre del calciatore, è stata chiesta anche una multa di 10 milioni di euro. Per il rappresentante del Santos, che aveva gestito la trattativa, sono stati invece chiesti tre anni. Per il Barcellona, accusato in qualità di persona giuridica, è stata chiesta una multa di 8,44 milioni, mentre per il Santos la richiesta è di 7 milioni.

Il gruppo Dis, però, ha chiesto ai giudici di condannare Neymar e i genitori a cinque anni di carcere, oltre al pagamento di una multa di ben 159 milioni di euro e la sospensione del calciatore. Una richiesta che però probabilmente non sarà presa in considerazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 20:24

