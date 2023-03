Neymar, stagione finita. Il Psg: «Sarà operato ai legamenti della caviglia destra»

di Redazione web

Brutta notizia per il Psg a due giorni dal ritorno di Champions in casa del Bayern: la stagione di Neymar è finita. Lo ha comunicato il club francese: «Neymar Jr - si legge nel testo - ha avuto diversi infortuni alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione subita il 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza. L'intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'Aspetar Hospital di Doha. È previsto un recupero di 3-4 mesi prima del suo ritorno in gruppo».

Neymar, che avrebbe comunque saltato il ritorno degli ottavi in Germania, si è infortunato scorso 20 febbraio nella partita di Ligue 1 contro il Lille.

