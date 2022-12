Incredibile Neuer, la sua stagione è finita: «Mi sono dato allo sci e mi sono rotto una gamba»

Stagione finita per Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, e il motivo ha davvero dell'incredibile. L'estremo difensore tedesco dovrà saltare tutto il resto della stagione calcistica in corso non per un infortunio sul campo da gioco, ma per essersi rotto una gamba mentre era in vacanza a sciare: una vicenda che di certo non farà piacere né ai tifosi monegaschi né alla società.

Neuer, incidente con gli sci e stagione finita

A ufficializzare la notizia è stato lo stesso Neuer, in un post sul suo profilo Instagram. Nella foto si nota l'enorme ingessatura alla gamba destra: «Ehi, ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio... Cercando di schiarirmi le idee (dopo l'eliminazione dai Mondiali di calcio del Qatar), mi sono dato allo sci e mi sono rotto la gamba. L'operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però, mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Il vostro Manuel».

