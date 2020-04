Inter, altro derby d'Italia con la Juve per Tonali

Non solo derby d'Italia con la Juve per Chiesa. L'Inter si è messa in testa un'altra idea meravigliosa da regalare ad Antonio Conte: Sandro Tonali, altro tralento italiano da portare in nerazzurro dopo Sensi e Barelli. A dire il vero ci sarebbe pure l'interesse del MIlan sul gioiellino del Brescia. Tuttavia patron Cellino è stato fin troppo chiaro qualche giorno fa: «Il ragazzo piace anche al Milan, però con chi tratto con loro? Mentre so già con chi dovrò parlare con l'Inter: Beppe Marotta».

Limpidissimo il discorso del numero uno del Brescia. L'Inter, tra l'altro, è disposta a sacrificare un big per fare cassa e arrivare a Tonali, che piace moltissimo al tecnico Conte. Si tratta di Brozovic. Sarebbe proprio lui a far posto all'azzurrino nel centrocampo disegnato dall'ex della Nazionale. Ma, coe detto, per arrivare a Tonali, ci sarà bisogno di un altro derby, magari non della Madonnina, ma d'Italia, con la Juve. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 19:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA