Nemanja Matic è sbarcato a Ciampino: «Forza Roma», le visite mediche poi la firma a Trigoria

Nemanja Matic è sbarcato a Roma. Voluto fortemente da José Mourinho, che l’ha già allenato al Chelsea e al Manchester United, il serbo, vestito elegante con giacca grigia, è appena sbarcato nella capitale all’aeroporto di Ciampino, intorno alle 10. Qualche decina di tifosi ad attenderlo. “Forza Roma”, le sue prime parole. Ora Matic si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi fare tappa a Trigoria per la firma sul contratto, un annuale da 3,5 milioni più bonus e la possibilità di diventare biennale in caso di un tot di presenze. Tra circa 15 giorni inizierà la sua avventura con i compagni che inizieranno una prima fase del ritiro estivo tra le mura del centro sportivo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 11:01

