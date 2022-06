Nazionale, l'allarme di Tardelli: «I giovani non ci sono, Mancini fa miracoli»

Marco Tardelli ha vinto un Mondiale, quello ormai storico del 1982. L'11 luglio prossimo saranno 40 anni esatti da quella notte magica del Mundial di Spagna e Le Coq Sportif ha voluto celebrare l'anniversario con una collezione celebrativa di maglie azzurre che Marco ha indossato con orgoglio.



Oggi però è un'altra musica, triste e malinconica. L'Italia è ancora fuori dal Mondiale. Perché?

«Non abbiamo un fuoriclasse, un giocatore come Totti, non abbiamo Baggio e nemmeno un Del Piero. Giocatori che nelle difficoltà tiravano fuori qualcosa di eccezionale».

Alla Nazionale di Mancini manca quel blocco Juve del Mundial 82.

«Un blocco italiano non ci sarà più. Ormai c'è un blocco di giocatori stranieri. E questo è un problema per il lavoro del ct Mancini. Roberto deve andare a cercare giocatori in squadre minori con poca esperienza internazionale. Nelle altre Nazionali, invece, trovi giocatori pronti. Mancini si dovrà abituare, anzi si è già abituato, basta pensare a Gnonto».

Quindi il problema vero è rappresentato dai giovani in serie A.

«La mia idea è prendere giocatori italiani che crescano in casa, che diventino campioni anche per la Nazionale».

In molti dicono che gli azzurri segnano poco.

«Immobile e Belotti sono stati criticati, è vero; Scamacca anche. Io però ho fiducia in Ciro e in questi giocatori; non sta lì il problema»

Perché il Mondiale del 1982 è rimasto così tanto nel cuore di tutti noi?

«Quel Mondiale aveva un'anima, quella squadra aveva un'anima e aveva il giusto condottiero: Enzo Bearzot».

Quel suo famosissimo urlo contro la Germania è ancora negli occhi di tutti.

«Io non l'avevo preparato, dentro quel gesto c'era la mia vita, la mia carriera, la mia voglia di giocare a calcio. Oggi non ci riuscirei. Quello originale è rimasto a Madrid, l'11 luglio 1982».

