Nazionale, Chiesa è out, lascia il ritiro. Si ferma anche Florenzi

Federico Chiesa non ce la fa, non recupera dal problema muscolare (inguine e retto addominale) con cui convive da tempo. E così l'estremo della Fiorentina è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano. Anche oggi, per il secondo giorno di fila l'azzurro non si è allenato, e dopo una serie di terapie è stato deciso di rimandarlo a casa. Problemi anche per Florenzi. Il giocatore della Roma ha interrotto l'allenamento di questo pomeriggio per un risentimento al polpaccio sinistro: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Ultimo aggiornamento: 18:56





