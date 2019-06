Mondiali: le azzurre volano sui social. Gli italiani le amano: è boom di followers

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Levolano anche sui social. Se la sfida di martedì sera con il Brasile ha fatto registrare il record storico di ascolti per una partita diin Italia (7 milioni e 322 mila telespettatori, 32.8% di share), anche sui social network gli italiani sono letteralmente impazziti per le Azzurre.Nelle ultime settimane i canali della Nazionale femminile hanno subìto un' impennata, creando unacomplessivi suddivisi tra i tre profili ufficiali: dall'8 giugno, vigilia dell'esordio nel Mondiale, twitter è passato da 1.700 followers a 13.900, facebook da 12.500 a 44.000 e Instagram da 7.000 a 64.000.E a seguirle con passione è un pubblico misto. Le donne sono circa la metà della community (48% donne, 52% uomini). E se il profilo twitter vede una prevalenza della componente maschile, su Facebook e Instagram sono le donne ad essere in maggioranza (53% Facebook e 52% Instagram).Intanto la squadra è arrivata ieri pomeriggio a Montpellier, quartier generale della Nazionale dell'ex ct Antonio Conte all'Europeo del 2016, dove si è allenata in vista dell'(ore 18) allo 'Stade de La Mosson'.In serata si saprà il nome della squadra contro cui giocheranno. Probabilmente la, arrivata terza a quota 4 punti nel Gruppo B dopo la sconfitta di misura all'esordio con la Germania, il successo con il Sud Africa e il pareggio senza reti nell'ultimo incontro con la Spagna.