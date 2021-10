Nations League, l'Italia sogna un altro trionfo

L'Italia si prepara alla sfida contro la Spagna, domani sera alle 20.45 a San Siro, prima semifinale di Nations League. "Sarebbe fantastico rivincere subito, ma non sarà facile", ha dichiarato il ct degli Azzurri, Roberto Mancini, in una intervista concessa al sito della Uefa. "La Spagna è stata l'avversaria che ci ha messi più in difficoltà a Euro 2020. È una squadra forte, con buoni giocatori. Sarà una bella partita", ha aggiunto Mancini. L'altra sfida – in programma giovedì sera all'Allianz Stadium di Torino – sarà tra Belgio e Francia. Sabato la finale per il terzo posto a Torino. Domenica la finalissima a Milano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA