Napoli-Verona 1-0 La Diretta Primo gol stagionale per Milik

Sabato 19 Ottobre 2019, 17:23

Napoli e Verona si affrontano questo pomeriggio al San Paolo alle ore 18 in un match valevole per l'8a giornata di Serie A. Comincia ad essere preoccupante il numero di passi falsi compiuti dal Napoli nel corso di questo campionato, e i punti di distacco dalla prima in classifica sono già 6; molto bene invece la neopromossa Verona, posizionata a metà classifica con 9 punti e reduce dalla vittoria casalinga sulla Sampdoria prima della pausa per le nazionali.Sono passati più di 36 anni e mezzo dall'ultima vittoria del Verona a Napoli, 1-2 il 2 gennaio 1983 grazie ad una doppietta di Pierino Fanna, e quasi 33 anni dall'ultimo pareggio, 0-0; poi, solo vittorie dei partenopei. In 26 precedenti al San Paolo, solo 2 le vittorie degli scaligeri, a fronte di 5 pareggi e 19 successi dei padroni di casa.Le formazioni:Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Insigne, Milik. All: AncelottiVerona (3-4-1-2): Silvestri; Dawidowicz, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski. All: Juric