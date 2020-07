Napoli, ufficiale l'acquisto di ​Victor Osimhen

Victor Osimhen è un calciatore del Napoli. Ad ufficiale l'acquisto «a titolo definitivo» dell'attaccante nigeriano in arrivo dal Lille è stato lo stesso presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, su Twitter: «Benvenuto Victor». Espoloso in Ligue1, Osimhen, classe 1998, si è formato in Nigeria impressionando tutti in un Mondiale Under 17 con la sua nazionale, prima di un lungo peregrinare tra squadre europee. La prima esperienza tedesca al Wolfsburg dove gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l'anno seguente allo Charleroi. Nella squadra belga gioca 36 gare segnando 20 gol stagionali. La sua esperienza prosegue al Lille nel 2019/20 dove colleziona 38 presenze e 18 reti. Osimhen è nazionale nigeriano. Con l'Under 17 ha conquistato il Mondiale nel 2015 nel quale si è distinto laureandosi capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore debutta a giugno del 2017 e con la Nigeria sinora vanta 10 presenze e 4 reti. Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 16:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA