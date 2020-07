Napoli-Udinese, Fiorentina-Torino e Brescia-Spal, dalle 19.30 La Diretta

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 16:10

I partenopei, a pari punti col Milan a quota 53, vengono dall'1-1 di Bologna a causa del quale hanno visto aumentare il ritardo dalla Roma, quinta; i friulani hanno impattato invece la sfida con la Lazio col risultato di 0-0, salendo così a 36 punti, 7 di vantaggio sul Lecce terzultimo e con la necessità di incamerare ancora qualche buon risultato per la certezza di rimanere sul principale palcoscenico calcistico italiano.I viola, nello scorso turno di campionato, hanno espugnato il campo del Lecce, 1-3 il finale, portandosi così a quota 39 punti, 10 di vantaggio rispetto proprio ai salentini, al momento terzultimi; i granata stazionano invece 2 punti più sotto, ma grazie al 3-0 casalingo sul Genoa hanno tirato un grosso sospiro di sollievo guadagnando terreno sulla palude costituita dalla coda della classifica.Brescia-SpalI lombardi vengono dal pesante rovescio subito a Bergamo per mano dell'inarrestabile Atalanta, 6-2 per i bergamaschi il finale, e solo con una vittoria questa sera potrebbero mantenere vive le residue speranze di guadagnarsi ancora la salvezza; situazione ancora più complessa per i ferraresi, 0-4 con l'Inter lunedì scorso, che perdendo oggi potrebbero essere matematicamente condannati alla Serie B.