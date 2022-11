Il Napoli batte l'Udinese, 3-2 col brivido: azzurri a +11 sul Milan. De Laurentiis esulta: «Il mio Napoli migliore»

Continua a volare il Napoli che conquista l'undicesima vittoria consecutiva superando, con qualche patema di troppo nel finale, per 3-2 l'Udinese al 'Maradona'. Azzurri subito avanti con Osimhen, che sblocca di testa, prima del raddoppio di Zielinski in contropiede. Nella ripresa, ancora in contropiede, Elmas cala il tris prima del ritorno bianconero con Nestorovski e Samardzic, che mettono i brividi ai tifosi partenopei. La squadra di Spalletti, con una gara in più, è ora a +11 su Milan e Lazio. I friulani restano invece fermi a quota 24 in ottava posizione.

I padroni di casa partono con il piede schiacciato sull'acceleratore con Osimhen grande protagonista. Al 15' il nigeriano svetta sopra Bijol, uno dei migliori colpitori di testa della Serie A e siglia l'1-0. Il centravanti azzurro poi apre il contropiede sulla rete del 2-0, quando Zielinski disegna una parabola irraggiungibile per Silvestri. Al 13' ancora Osimhen fondamentale nello spaccare in due la difesa avversaria, lasciando a Anguissa un'apertura semplice per Elmas che salta il suo avversario diretto e supera il portiere avversario. A un quarto d'ora dalla fine il 3-0 sembrerebbe chiudere la partita. Invece Nestorovski riesce a riaprire il match dopo un bell'assist, di petto, di Success, poi Samardzic supera Kim, nel suo unico errore della partita e con un tiro a giro va ad accorciare ulteriormente le distanze. Negli ultimi minuti il Napoli fatica ma porta a casa gli ennesimi tre punti.

Osimhen: «Capocannoniere? Penso allo scudetto»

«La classifica cannonieri? Non metto mai i miei obiettivi individuali davanti a quelli di squadra. È un gioco di gruppo e solo così si può vincere, da soli non si va da nessuna parte. Se dovessi vincere la classifica cannonieri sarei felice, ma per prima cosa voglio vincere questo trofeo con il Napoli», il commento di Victor Osimhen al termine della vittoria, cui ha contribuito siglando il nono gol che lo conferma capocannoniere della Serie A. «Elmas - ha detto Osimhen - mi ha dato una grande palla. Sono contento non tanto per il gol ma per il contributo che do alla squadra segnando. Sono molto felice per la vittoria, è stata una partita intensa soprattutto per la rimonta dell'Udinese. Nessuna partita è facile, dobbiamo continuare a vincere e farlo giocando di squadra come facciamo sempre».

Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 12, 2022

De Laurentiis: «Il mio Napoli migliore di sempre»

«Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza», scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, capolista prima della sosta dei Mondiali: «Un grazie sincero - scrive - alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vice presidente. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la »squadra« gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli, sempre».

Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 12, 2022

Si ottengono risultati importanti solo se tutta la "squadra" gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!!! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA