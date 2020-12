Il Napoli non sa più vincere: Insigne riprende il Toro allo scadere!

Il Napoli torna in campo con gli uomini contati ma rinfrancato nello spirito dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha accolto il ricorso di De Laurentiis contro la sconfitta a tavolino con la Juventus e ha restituito all'undici di Gattuso il punto di penalizzazione. Prima di festeggiare, però, Insigne & Co. devono battere il Torino per rilanciarsi definitivamente in classifica dopo i due ko di fila tra Inter e Lazio.

LA PARTITA IN DIRETTA

È lenta la partenza del Napoli: ci prova Insigne, con uno dei suoi tiri, ma il pallone scappa alta. E dopo mezzora il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Anzi, è Belotti (indemoniato) il più pericoloso!

Gattuso perde Demme, toccato duro proprio da Belotti, e lo sostituisce con Elmas, che tende più a giocare da mezzala che da centrocampista centrale. In campo col 4-3-3, il Napoli prova a farsi vivo dalle parti di Sirigu, ma il destro di Zielinski si perde sul fondo.

Il primo tempo scivola via senza emozioni, la ripresa comincia con i fuochi d'artificio perché all'11’ il napoletano Izzo buca Meret con una volée da centro area su azione da calcio d'angolo. Clamoroso allo stadio Maradona e Toro in vantaggio.

Gattuso corre allora ai ripari e getta nella mischia Lozano, recuperato in extremis dopo il pestone di Roma. Entra anche Llorente ed è la prima presenza stagionale per il gigante spagnolo con la valigia sul letto. Il Napoli preme alla ricerca del gol del pari, Zielinski spreca di testa ma proprio all'ultimo assalto arriva il gol del pari di Insigne, splendido lob su assist del polacco.

NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (26’ st Mario Rui); Demme (29’ pt Elmas), Bakayoko (26’ st Fabian Ruiz); Politano (17’ st Lozano), Zielinski, Insigne; Petagna (26’ st Llorente).

A disposizione: 25 Ospina, 16 Contini, 2 Malcuit, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 68 Lobotka. All. Gattuso.

TORINO (3-5-2)

Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Lukic (43’ st Meitè), Rincon, Linetty (48’ st Segre), Rodriguez (43’ st Vojvoda); Verdi, Belotti (43’ st Belotti).

A disposizione: 25 Rosati, 32 Milinkovic-Savic, 10 Gojak, 20 Edera, 33 Nkoulou, 95 Celesia. All. Giampaolo.

ARBITRO: Valeri di Roma 2.

RETI: 10’ st Izzo, 47’ st Insigne.

NOTE: ammoniti Izzo, Buongiorno, Bakayoko, Linetty, Elmas e Di Lorenzo per gioco scorretto. Calci d'angolo: 4-3 Napoli. Recuperi: 2’ pt e 6’ st.

