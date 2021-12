Napoli-Spezia 0-1, le pagelle: disastro Juan Jesus, Lozano annebbiato. Zielinski stanco

Al Diego Maradona il Napoli conclude come peggio non potrebbe il 2021, finendo ko contro lo Spezia per 1-0. Decisivo al 37' l'autogol di Juan Jesus. Il Napoli perde il terzo incontro di fila in casa ma rimane al terzo posto in classifica.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Ospina 6: sempre attento, non può nulla sul colpo da biliardo del compagno di reparto che mira la porta sbagliata.

Di Lorenzo 6: dalle sue parti agisce spesso Manaj, che lo mette in difficoltà in qualche occasione, partendogli alle spalle. Ma riesce comunque a risolvere sempre la situazione. Davanti però si vede solo nel finale.

Rrahmani 6: è lui a comandare in assenza di Koulibaly. Ci mette un po' a carburare ma poi è un muro invalicabile, anche grazie all'aiuto di Di Lorenzo.

Juan Jesus 5: decisamente meno sul pezzo rispetto a San Siro. Più titubante, poi dopo la clamorosa autorete ancor di più. Nel secondo tempo si fa ubriacare da Maggiore, che per poco non offre un assist per il 2-0. Serataccia.

Mario Rui 5.5: il più propositivo sulla fascia sinistra, prova a muoversi e a cercare qualche giocata interessante. Nel secondo tempo si fa vedere, ma non è lucido nell'ultimo passaggio. E anzi, rischia di farsi inbucare spesso nel finale di gara. (dal 41' st Ghoulam sv)

Lobotka 6.5: Spalletti gli dà fiducia dopo la vittoria di Milano, lui lo ripaga con un'altra prestazione fatta di qualità ma anche di corsa a tutto campo. (Dal 33' st Elmas 6: entra e per poco trova il colpo del pari. Sfortunato, poteva essere la sua settimana perfetta)

Anguissa 6: passo in avanti rispetto alla sfida col Milan, anche se rispetto alla fase iniziale della stagione si accende e si spegne in poco tempo, mancando di continuità all'interno della partita. Recuperarlo totalmente a gennaio sarà fondamentale.

Politano 6.5: soprattutto nella prima fase, cerca spesso la giocata uno contro uno per aprire la difesa avversaria ma con poco successo. Più pericoloso nella ripresa. (Dal 41' st Demme sv)

Zielinski 5.5: corre tanto, si inserisce e prova a creare qualche buona idea per i compagni lì davanti, ma non è brillante come in altre occasioni. (Dal 24' st Ounas 5.5: entra nella fase di massima pressione dei partenopei, ma non riesce a cambiare il ritmo della squadra o a trovare il guizzo giusto)

Lozano 5.5: sembra quasi tirare il fiato per un tempo, poi tenta di aumentare i giri e trova anche il gol (annullato). Si divora poco dopo il pari su un regalo confezionatogli dalla difesa dello Spezia. Annebbiato.

Mertens 5.5: tenta di farsi vedere con costanza ma soffre, non trovando molti spazi in una difesa molto attenta e che con la sua densità non lascia corridoi liberi. Molle. (Dal 1' st Petagna 5.5: deve fare a sportellate, trova anche il gol ma l'arbitro ferma prima il gioco. Poi poco altro)

All. Spalletti 5: fa fatica il Napoli. Senza Osimhen sembra senza idee in attacco. Va sotto per un errore, a cui non riesce più a rimediare, perché la squadra è senza idee e forze. La sosta servirà per ricaricarsi.

LE PAGELLE DELLO SPEZIA

Provedel: 6.5

Amian: 6.5

Erlic: 7

Nikolaou: 6.5

Gyasi: 5.5

Maggiore: 6.5

Kiwior: 6.5

Bastoni: 6.5

Reca: 6

Agudelo: 6.5 (Dal 49' st Colley sv)

Manaj: 6

All. Motta: 6.5

