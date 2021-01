Live Napoli-Spezia 3-0 Politano trova la terza rete

Il Napoli campione uscente della Coppa Italia affronta allo stadio Maradona lo Spezia, la matricola terribile di Italiano che in campionato ha già espugnato Fuorigrotta addirittura in inferiorità numerica. Reduci dalla pesante sconfitta in campionato in casa del Verona (3-1), gli azzurri cercano riscatto e prenotano la doppia semifinale con l'Atalanta.

LA PARTITA IN DIRETTA

Spezia compatto e senza paura di proporsi, come il tecnico Italiano ha abituato a far vedere. Il Napoli cerca il fraseggio corto. E al 5' trova il vantaggio: Koulibaly la mette dentro dopo una serie di rimpalli. Subito dopo però è Estevez ad andare vicinissimo al pareggio in area. Poi è Rui ad andare al tiro e a impegnare Krapikas. Al 19' Lozano è un fulmine e raddoppia su una ripartenza. Il gol viene convalidato. Ci prova pure Elmas; è un Napoli più cinico e concreto che prova a chiudere il prima possibile la partita. Testimone ne è il colpo di testa di Manolas di poco sopra la traversa. E' solo questione di poco, perché al 29' Politano solo davanti al portiere insacca la terza rete. Insigne prova la gloria personale da metà campo.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 23 Hysaj, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 11 Lozano, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 5 Bakayoko, 9 Osimhen, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3)

12 Krapikas; 69 Vignali, 19 Terzi, 34 Ismajli, 39 Dell'Orco; 4 Acampora, 8 Ricci, 24 Estevez; 11 Gyasi, 9 Galabinov, 31 Verde.

A disposizione: 1 Zoet, 77 Rafael, 3 Ramos, 5 Marchizza, 10 Agoume, 17 Farias, 20 Bastoni, 22 Chabot, 25 Maggiore, 28 Erlic, 80 Agudelo, 88 Leo Sena. All. Italiano.

ARBITRO: Fourneau di Roma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 21:36

