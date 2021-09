Napoli-Spartak 2-3, le pagelle dei partenopei. Mario Rui mette nei guai Spalletti, Osimhen è l'ultimo ad arrendersi.

MERET 5,5

Incolpevole sul primo gol di Promes, ingannato dalla carambola su Koulibaly. Forse potrebbe fare qualcosa di più sull'1-2 di Ignatov, che però tira indisturbato.

DI LORENZO 6,5

Cambia tre ruoli: terzino destro, terzino sinistro e “braccetto” di destra nella difesa a tre. Gioca una grande partita, facendo pure l'attaccante aggiunto in parità numerica. Sino all'1-2, quando si fa superare in velocità da Ayrton. Ma non si possono fare miracoli. Eccellente l'assist per il 2-3 di Osimhen.

MANOLAS 5,5

Ritrova una maglia da titolare. Dopo l'errore in Napoli-Juve pochi fronzoli per il greco, ma ancora non manca qualche insicurezza. Segna un bel gol di testa nella ripresa, annullato per un fuorigioco millimetrico. Meglio come attaccante.

KOULIBALY 6

È sfortunato sull'1-1 perché devia con il ginocchio la conclusione di Promes mettendo fuori causa Meret. Onnipresente nell'anticipare gli avversari. Guida la sofferenza della difesa azzurra e finisce sfinito.

MARIO RUI 4

Lascia il Napoli in dieci a causa di un intervento con il piede alto e a martello su Moses. Il portoghese riesce a passarla liscia con l'arbitro, ma non con il Var. In precedenza non aveva demeritato.

ELMAS 5,5

Segna dopo 12 secondi e 92 centesimi il gol più veloce di sempre di una squadra italiana in Europa League. Per il resto non sempre riesce a dare una mano alla squadra in inferiorità numerica (38' st Ounas ng).

FABIAN RUIZ 5

Pochi squilli, si limita a fare il metronomo in mezzo. Ma è dura con l'uomo in meno. All'ultimo respiro cerca la sponda della disperazione per Osimhen.

POLITANO 6

Si sfinisce in un'opera di sacrificio. Prima disturba Maksimenko in occasione del gol del Napoli (29' st Lozano 5,5: un paio di scatti).

ZIELINSKI 5,5

Si divora a porta aperta il 2-0 con il Napoli già in inferiorità numerica. Viene cambiato da Spattetti, che vuole una squadra più coperta. (1' st Anguissa 5,5: non riesce questa volta a fare la differenza).

INSIGNE 6,5

È il capitano azzurro il sacrificato da Spalletti per riequilibrare la squadra dopo l'espulsione di Mario Rui. Dai piedi di Lorenzo il Magnifico parte il pallone velenoso che porta, dopo errore di Maksimenko, al gol lampo di Elmas (41' pt Malcuit 5: si fa superare da Moses nell'azione dell'1-1 dello Spartak. Commette altri errori di controllo di palla).

PETAGNA 6

Ha un paio di opportunità, ma non centra la porta. Gran tacco per Politano nell'azione del mancato 2-0 di Zielinski. Come al solito manovra bene con la squadra ed è generoso (1' st Osimhen 6,5: Spalletti lo inserisce per dare più profondità al Napoli e spaventare i difensori dello Spartak. Combatte da solo contro la difesa avversaria e la batte in pieno recupero.

SPALLETTI 5,5

Le prova tutte per resistere e costruire qualcosa dopo l'espulsione di Mario Rui, cambiando formazione e disposizione tattica. Viene ammonito dopo il triplice fischio perché si scaglia contro la panchina dello Spartak. Finale nervoso per il tecnico di Certaldo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 21:01

