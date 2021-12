Napoli, che stangata: due turni a Spalletti, salterà Atalanta ed Empoli. «Frasi irriguardose»

Dura stangata da parte del Giudice Sportivo al Napoli. I partenopei dovranno rinunciare al loro allenatore per due giornate. Luciano Spalletti salterà le gare con Atalanta ed Empoli.

Dopo il grave infortunio di Osimhen e Koulibaly e il pareggio con il Sassuolo che rende ancor più avvincente la lotta per lo scudetto, arriva un'altra brutta notizia per il Napoli: il Giudice Sportivo ha squalificato Luciano Spalletti per due giornate, dopo l'espulsione rimediata contro il Sassuolo.

Le motivazioni del Giudice: «per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo».

Confermati anche gli stop di un turno per i due giallorossi Abraham e Karsdorp: i due giocatori della Roma, diffidati, erano stati ammoniti contro il Bologna e quindi salteranno il big match di sabato contro l'Inter. La simulazione nel match del Dall'Ara invece costa una sanzione a Zaniolo: ammenda di 2.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 13:40

