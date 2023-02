Il Napoli vince ancora, Spalletti scatenato: «Abbiamo giocato con la faccia di c***o». Frecciatina a Sarri?

Il Napoli non si ferma più. La 24esima giornata di Serie A prende il via senza novità. I ragazzi di Luciano Spalletti vincono anche al Castellani di Empoli e volano a +18 dall'Inter, in attesa delle partite del fine settimana. Eppure, forse per la prima volta, i tifosi partenopei hanno sentito un brivido sulla schiena. Al 67esimo, infatti, Mario Rui commette un'ingenuità che poteva costare cara. Ma il tecnico di Certaldo, proprio a pochi passi dallo stadio in cui la sua squadra consolida il primato, elogia la squadra con un complimento che fa discutere.

Il match

Le emozioni di Empoli-Napoli sono tutte (o quasi) nel primo tempo. All'intervallo i partenopei conducono per 2 a 0, con la sfortunata autorete di Ismajli e il gol del solito Victor Osimhen. Il canovaccio dell'incontro non sembra mai in pericolo, fino a quando il terzino portoghese non viene espulso per una reazione violenta che potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. E Luciano Spalletti, a partita finita, ai microfoni di DAZN scuote la squadra, elogiando i suoi ragazzi per l'ennesima prestazione da sogno (scudetto).

«Giocato con la faccia di ca**o»

Sulle ali dell'entusiasmo, il tecnico del Napoli si lascia andare a un complimento che fa discutere. Dopo una stagione da sogno, Luciano Spalletti, è ormai un napoletano d'adozione e, probabilmente, dopo aver citato più volte la famosa «cazzimma» dei suoi ragazzi, oggi ha voluto calcare ancor di più la mano. Mentre i giornalisti chiedevano cosa pensasse del secondo tempo della sua squadra, Spalletti non ha esistato un attimo e ha risposto: «Nel secondo tempo i miei ragazzi mi sono piaciuti. Hanno giocato con la faccia di ca**o». Una frase che ha lasciato perplessi i presenti, facendo calare qualche istante di silenzio imbarazzante. Ma potrebbe trattarsi di una frecciatina a un suo illustre collega...

Frecciatina a Sarri?

Luciano Spalletti, infatti, non è il primo che in casa Napoli usa questi termini. Il primo fu Maurizio Sarri che lo scudetto con il suo Napoli lo sfiorò e basta. L'attuale tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta proibitiva di Champions League con il Manchester City, chiedeva «11 facce di ca**o» in campo per cercare di mettere in difficoltà la corazzata inglese. In quel caso, alla fine, la vittoria andò al City per 2-1... al contrario di quanto accaduto oggi a Empoli. Che fosse una frecciatina al collega toscano?

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 21:17

