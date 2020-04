Napoli, De Laurentiis e Mertens chiamano: "Torniamo in campo"

«So che il calcio vi manca, ma

presto tornerà anche quello. Sto lavorando per una ripresa che

sia veloce nella sicurezza della salute di tutti». Aurelio De

Laurentiis parla ai tifosi e sembra quasi un tifoso nei suoi

auguri di Pasqua. Un tifoso del calcio, che vorrebbe presto

vedere il Napoli di nuovo in campo. Il presidente azzurro fa

sempre gli auguri nelle feste, ma stavolta sceglie di usarli

anche per fare sapere a tutti della sua battaglia per concludere

la stagione giocando, pur con le cautele per la pandemia. «Siamo

tutti chiusi nelle nostre case - scrive il patron azzurro - per

combattere un nemico terribile e subdolo. Quasi tutte le

attività sono sospese. Il calcio è fermo da un mese e mezzo e

non sappiamo quando potrà riprendere. Tanti ci hanno lasciato e

lo hanno fatto senza poter nemmeno riabbracciare per l'ultima

volta i loro cari. E tanti sono ancora in difficoltà. Penso a

chi è in terapia intensiva, penso al personale medico che sta

combattendo una battaglia difficilissima. E penso a tutti quelli

che sono stati colpiti economicamente da questa pandemia. Ma

penso anche che riusciremo a uscirne, non senza difficoltà, ma

ci riusciremo». Il Napoli è tra i club per premono per la

ripresa a fine maggio con le cautele del caso e spera anche

nella ripresa della Champions League con il big match di

Barcellona da giocare. Intanto il club tiene la manutenzione di

Castel Volturno, lo staff di Gattuso prepara gli allenamenti

nell'era covid19 e i calciatori si allenano a casa: Allan ha una

palestra casalinga con sua moglie, Mertens fa squat sulla sua

terrazza a picco sul mare. Anche i calciatori hanno voglia di

tornare: sono rimasti tutti a Napoli e sognano. Come mostra oggi

proprio l'attaccante belga su Instagram postando una sua foto

mentre bacia il pallone, e scrivendo «Miss you my love». Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 17:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA