Spogliatoi San Paolo, il Napoli posta il video su Twitter. La Regione ad Ancelotti: «Pensi a battere il Liverpool»

Carlo Ancelotti ha tuonato in una nota ufficiale contro il Comune, la Regione e i Commissari per via della mancata consegna degli spogliatoi del Napoli dopo la ristrutturazione - per le Universiadi - dello stadio San Paolo. Oggi la società Calcio Napoli, sul suo profilo Twitter, ha postato le immagini delle condizioni degli spogliatoi: un video girato intorno alle 15.30 di ieri, ha specificato il club azzurro.



Lavandini mancanti, sanitari da montare e i soli trabattelli a riempire gli spogliatoi che, fra tre giorni, dovranno ospitare Napoli e Sampdoria impegnate nel match valido per la terza giornata di Serie A. «Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da Napoli-Sampdoria, che hanno scatenato la reazione di mister Ancelotti contro Regione, Comune e Commissari», si legge nel tweet, in cui si smentisce «che il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis abbia fatto i complimenti alla dottoressa Filomena Smiraglia per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi allo Stadio San Paolo».

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

"ANCELOTTI PENSI A BATTERE IL LIVERPOOL" La Regione però non ci sta e attacca il club e l'allenatore: Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, a Radio Punto Nuovo non ha usato mezzi termini. «Voglio precisare che i lavori sono stati affidati dalla struttura commissariale delle Universiadi, non dalla Regione. Noi abbiamo finanziato gli interventi e siamo stati determinanti nella gestione - ha detto - Lo abbiamo fatto perchè era una grande occasione, e il fiore all'occhiello doveva essere il San Paolo

Le immagini degli spogliatoi diffuse oggi sono una sintesi di un video di circa 3 minuti girato ieri con uno smartphone alle 1530 circa da una persona dello staff della società. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

I tifosi troveranno grandi novità. C'è stato un ritardo nell'adeguamento degli spogliatoi ma l'ingegnere Basile mi aveva assicurato che era necessaria solo una pulizia. Le immagini, a chi non è del settore, possono trarre in inganno: c'è stato un equivoco. Se ci fosse stata malizia, Ancelotti avrebbe dovuto chiedere scusa, ma non è questo il caso. Non ho informazioni quotidiane degli aspetti gestionali: se De Martino ha detto che la consegna è prevista per domani, allora così sarà. Superato l'equivoco con Ancelotti, andiamo a vincere con il Liverpool».

Il @sscnapoli smentisce che il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis abbia fatto i complimenti alla dottoressa Filomena Smiraglia per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi allo Stadio San Paolo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Giovedì 12 Settembre 2019, 15:52

