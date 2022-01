Live Napoli-Sampdoria 1-0 Si riparte dal gran gol di Petagna

In un momento di grande ansia, tra ricorsi al Tar e stadi che quasi richiudono, c'è tempo anche per parlare di calcio. Quello vero, quello che il Napoli ha saputo brillantemente interpretare giovedì scorso in casa della Juve, sfiorando in piena emergenza la vittoria. C'è quasi la stessa ridotta pattuglia di uomini in campo contro la Samp di Gabbiadini, che si presenta allo Stadio Maradona dopo aver segnato sei gol di fila, proprio lui che a Napoli raramente inquadrava la porta. Fuori da questa gara resta Zielinski, che si aggiunge alla lista degli azzurri positivi al Covid-19. In attacco per Spalletti che torna in panchina (si è negativizzato) l'inedita coppia titolare Petagna-Mertens.

Gli azzurri in avvio provano a trovare varchi ma la Samp è tutta chiusa. Zero i sussulti nei primi 15 minuti. Al 21' occasione Ghoulam ma Audero anticipa. Poco dopo nel corso di un'azione si fa male Lorenzo Insigne, applaudito. Al suo posto entra Politano. Al 34' cross in area e Juan Jesus sblocca il risultato di testa. Ma il gol è annullato al Var per fuorigioco. A pochi secondi dalla fine del primo tempo un grande gol di Petagna in semirovesciata.

Nella ripresa novità per la Samp: dentro il portiere Falcone e il neo acquisto Rincon. Al 54' occasionissima per Mertens di poco fuori.

Le formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme Lobotka, Elmas, Petagna, Insigne, Mertens.

Sampdoria (4-4-2) Audero, Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello, Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby, Quagliarella, Gabbiadini.

