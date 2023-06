Napoli, Rudi Garcia si presenta: «Voglio vincere trofei. Io e De Laurentiis ambiziosi»

di Redazione web

Napoli, Rudi Garcia si presenta. Si è tenuta oggi la prima conferenza stampa di presentazione da allenatore azzurro, alla reggia di Capodimonte, dell'uomo che prenderà il posto di Luciano Spalletti, che si è preso un anno sabbatico dopo lo scudetto vinto. Una stagione fantastica, quella finita poche settimane fa, che ha visto un tricolore storico, il primo dopo Maradona, ma anche il doloroso addio all'allenatore: ora Garcia, che in Italia ha già allenato la Roma, avrà il gravoso compito di non farlo dimenticare.

Napoli, Rudi Garcia è il nuovo allenatore: «Sono motivato e ambizioso». De Laurentiis: «Benvenuto»

Rudi Garcia e Francesca Brienza aspettano il loro primo figlio: l'annuncio del neo allenatore del Napoli

Le prime parole di Garcia

«Il primo regalo è essere qui a Napoli. La cosa bella sono le ambizioni di questo club. Prima di tutto vorrei salutare i tifosi per la loro accoglienza e vorrei fare i complimenti al presidente, alla sua squadra che sarà la mia tra poco, per quello che hanno fatto l'anno scorso. Quando sono arrivato in città e ho visto tutte queste bandiere, mi sono reso conto che la città è molto fiera della sua squadra. Il mio obiettivo è che questo succeda ancora in futuro», le prime parole di Garcia.



«Con il presidente ci siamo trovati sulle ambizioni. Quando inizio una competizione gioco per vincere. Il presidente ha messo una barra molto alta, ci sono club in Champions che hanno aspettato 15 anni per vincere anche con uno dei migliori allenatori da sette anni (Manchester City ndr).

🎙Welcome Mister @RudiGarcia 💙



Segui in diretta, sul nostro canale YouTube, la conferenza stampa di Rudi Garcia.



👉 https://t.co/XHxCAMTMoL#WelcomeMister pic.twitter.com/PYqHS3QsMg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 19, 2023

L'accoglienza dei tifosi

«Benvenuto in vetta, monsieur, difendiamola». Questo lo striscione bianco e azzurro esposto da un folto gruppo di ultras del Napoli che è radunato davanti al palazzo del museo di Capodimonte, dove il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato presentato ufficialmente dal presidente del club Aurelio De Laurentiis.



Erano circa 300 i tifosi azzurri che lo aspettavano per dargli il benvenuto della città. L'allenatore è sceso tra i tifosi, passeggiando nei viali del parco di Capodimonte. Garcia, incuriosito, si è recato anche a vedere da vicino lo striscione che è stato esposto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA