Napoli re del 2022: comanda Spalletti con 81 punti davanti a Pioli (77) e Inzaghi (68)

Tutti lo vedono grande favorito nella lotta per vincere il prossimo scudetto. Intanto il Napoli uno scudetto, seppur virtuale, lo ha già conquistato, quello dei punti acquisiti nell'anno solare 2022. Nessuno ha fatto meglio degli uomini di Luciano Spalletti, che hanno messo da parte 81 punti da gennaio alla pausa Mondiale di questo novembre: 40 punti nelle ultime 19 giornate dello scorso campionato e ben 41 nei primi 15 turni del corrente torneo, frutto complessivamente di 25 vittorie (di cui ben 13 nel 2022-23), 6 pareggi e sole 3 sconfitte, tutte nella passata stagione.

Una cavalcata straripante quella dei partenopei, che sta stroncando la resistenza degli avversari, primo fra tutti il Milan di Stefano Pioli, tricolore lo scorso maggio. I rossoneri sono secondi nella graduatoria del 2022 con 77 punti (23 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte). Sono stati i migliori nella parte del 2021-22 con 44 punti all'attivo, mentre adesso, a quota 33, sono distanti dal Napoli. Sul terzo gradino del podio dell'anno solare c'è l'Inter, a quota 68 (21 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte, di cui ben 5 in questo 2022-23). I nerazzurri hanno pagato, in chiave ultimo scudetto, il -6 dal Milan (38 punti per la formazione di Simone Inzaghi) e anche ora (30 punti) si trovano ad inseguire in particolare il Napoli, molto da lontano.

La Juventus è quarta a 67 punti, in piena rimonta dopo un inizio negativo di campionato. Il derby della Capitale nel 2022 è stato vinto dai 63 punti della Lazio di Maurizio Sarri contro i 58 della Roma di José Mourinho. Subito dopo la sorpresa Udinese a quota 51. Seguono Fiorentina a 49, Atalanta a 48 (soli 21 punti nel ritorno 2021-22) e Torino a 46.

Classifica completa: Napoli 81; Milan 77; Inter 68; Juventus 67; Lazio 63; Roma 58; Udinese 51 (una gara in più); Fiorentina 49; Atalanta 48; Torino 46; Sassuolo 42; Salernitana 40 (una gara in più); Bologna 38; Hellas Verona 34; Spezia 33; Empoli 31; Sampdoria 22. Lecce, Cremonese e Monza in B nel 2021-22; Genoa, Venezia e Cagliari in B nel 2022-23.

