Napoli vincente anche al Velodrome: 1-0 con il Marsiglia con un grande gol di Mertens

Il Napoli si conferma protagonista in campo internazionale. Dopo il Liverpool, la squadra di Ancelotti si impone pure col Marsiglia al Velodrome nel match per celebrare i 120 anni di storia dell'Olympique. Ancelotti punta ancora una volta sul 4-2-3-1. Debutto dal primo minuto per Elmas in mediana che non delude. Gioca con personalità ed è lui a dare il via libera al gol decisivo realizzato da Mertens al 38'. Il macedone verticalizza per Insigne, lancio collaudato per il taglio di Callejon, bravo a trovare di prima intenzione il belga che non fallisce in area di rigore. Il Napoli si fa apprezzare nel primo tempo, poi contiene nella ripresa. Il Marsiglia non ci sta a perdere, gli animi si scaldano. Payet commette in brutto fallo su Younes, Insigne lo richiama e rimedia uno schiaffo, ma l'arbitro non prende provvedimenti. Il Napoli vince e dimostra anche di saper soffrire. Tra le note positive c'è il giovane Gianluca Gaetano, confermato dal presidente De Laurentiis che punta sul talento del settore giovanile: "Sorprenderà tutti, crediamo nelle sue potenzialità, non lo cederemo. L'attaccante? Non ci sono solo Lozano o Icardi, valutiamo altre piste. Chiedo ai tifosi di stare tranquilli". Domenica 4 Agosto 2019, 23:24







