Napoli, Osimhen positivo al Covid a pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa

Non c'è pace per Victor Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli fermo da quasi due mesi per un infortunio al volto: con una nota sui propri profili social, il Napoli fa sapere che Osimhen «è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro».

Osimhen dovrebbe partire a giorni per la Coppa d'Africa: il suo contagio da Covid a questo punto metterà in dubbio la sua partecipazione alla competizione? Il check up, informa il Napoli, è rinviato a dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la partecipazione alla Coppa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla nazionale della Nigeria il 3 gennaio.

