Victor Osimhen, come sta l'attaccante del Napoli: per lui operazione e lungo stop

Victor Osimhen, come sta l'attaccante del Napoli dopo lo spaventoso scontro di gioco con Milan Skriniar durante la sfida di ieri sera a San Siro contro l'Inter. Dopo una notte in osservazione al Niguarda, il bomber nigeriano sarà operato dopo aver riportato fratture multiple dell'orbita e dello zigomo sinistro.

Leggi anche > Nba, LeBron James espulso: gomitata e rissa con Stewart che si scatena in un tutti contro tutti

Bruttissimo infortunio per il numero 9 azzurro, che sarà operato a Napoli domani. Lo scontro aveva fatto temere il peggio, ma per fortuna Victor Osimhen è uscito dal campo sulle proprie gambe, anche se con il volto tumefatto. Per stabilire i tempi di recupero sarà necessario attendere l'esito dell'intervento chirurgico, ma per il bomber del Napoli si prospetta almeno un mese di stop. Una pessima notizia per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare a Osimhen anche per il mese di gennaio, quando sarà impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA