Napoli-Milan, tensione Spalletti-Leao. E interviene Maldini: «Avete vinto lo scudetto, che c***o vuoi?»

Il Milan travolge il Napoli al Maradona, e all'intervallo scoppia il caso. Sul 2-0 per i rossoneri, è nata una piccola discussione nel tunnel degli spogliatoi tra Luciano Spalletti, allenatore dei campani, e Rafa Leao: il tecnico toscano rimproverava al calciatore portoghese un'esultanza un po' troppo provocatoria nei confronti della curva azzurra.

Spalletti-Maldini-Leao, cosa è successo

Dopo il gol che ha aperto il trionfo rossonero infatti, Leao ha prima fatto il gesto della linguaccia, poi si è portato le mani alle orecchie (nel post partita dirà poi che «a me piace parlare in campo»). Spalletti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si sarebbe avvicinato a Rafa per chiedergli spiegazioni, e a difendere Leao ci ha pensato Paolo Maldini. «Siete nervosi - avrebbe detto l'ex capitano rossonero - avete vinto il campionato, che c***o vuoi?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 23:09

