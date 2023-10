Napoli-Milan 2-2, le pagelle: Giroud infaticabile, Theo fantasma. Leao non incide

di Luca Uccello

MAIGNAN 6 I palloni di Politano e Raspadori sono impossibili da prendere anche se la punizione è sul suo palo…

CALABRIA 6,5 Frena Kvaratskhelia e si spinge spesso in avanti. Dal piede del capitano la palla del raddoppio di Oliviero.

KALULU 6 Si fa male anche lui. Una contusione dolorosissima che non gli permette di restare in campo. (18’ Pellegrino 5: Il ragazzino classe 2002 fa il suo esordio ufficiale. Partita per niente semplice. Commette qualche errore ed esce male su Politano. Ma sul gol è responsabile anche Theo Hernandez. Poi si male pure lui) (87’ Florenzi ng)

TOMORI 6,5 Gioca sempre mordendo le caviglie del proprio avversario. La grinta non gli manca di certo a Fikayo

THEO HERNANDEZ 4,5 Non spinge più, non affonda mai. In questo modo Pioli ha scelto di perdere la sua Freccia rossonera. Scelta sbagliatissima

MUSAH 6 Infaticabile. Lo trovi ovunque. Forse non è bello da vedere ma è molto efficace. E oggi serve questo, solo questo! KRUNIC 5 Stefano Pioli continua a stravedere per lui ma sempre più che altro un accanimento terapeutico

REIJNDERS 6, È ovunque, su ogni pallone, contro ogni avversario.

PULISIC 6,5 Pallone dolcissimo per la testa di Oliviero. Se non segna Capitan America regala assist. Il suo secondo stagionale. Poi rimane negli spogliatoi per una contrattura (46’ Romero 5: Luka combina davvero poco, anzi nulla)

GIROUD 7,5 Dopo 58 giorni torna a buttarla dentro. Torna a festeggiare. Non una ma due volte. Sempre di testa, sempre avendo la meglio su Rrahmani. Colpo di testa vincete a due passi da Meret. Prende malissimo la decisione del suo allenatore al momento del cambio. Altro chiarimento in vista (80’ Okafor ng)

RAFAEL LEAO 5 Gioca dieci metri più indietro. E fa la differenza. Copre e poi riparte. Va e poi ritorna. Così però è più lontano dalla sua porta. Anche lui non accetta la scelta di Pioli… (80’ Jovic ng)

PIOLI 6 Quando le critiche lo colpiscono lui sa sempre reagire al meglio. E così ha fatto ancora una volta. Peccato per la mancata vittoria. Il Milan ora è terzo ma il problema è un altro. Dopo Calabria anche Giroud e Rafa si sono lamentati con Stefano…

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 22:50

