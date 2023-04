Napoli-Milan 0-4, le pagelle: Brahim onora il Maradona, Leao lo ammutolisce. Pioli, prestazione perfetta

di Luca Uccello

Il Milan passeggia sorprendentemente al Maradona di Napoli e travolge i partenopei di Spalletti con un sonoro 4-0. Protagonista della partita Rafa Leao, che stravince il confronto con Kvaratskhelia e con una doppietta trascina gli uomini di Pioli: di Brahim Diaz e Saelemaekers le altre due segnature. Il Milan con questi tre punti si mette dunque in scia alla Lazio, vittoriosa nel pomeriggio a Monza, e supera l'Inter sconfitta ieri dalla Fiorentina.

Locatelli: «Ragazzi che Milan: 4-0 al Maradona, una goduria estrema»

NAPOLI-MILAN, LE PAGELLE

MAIGNAN 6,5 Si sporca i guanti per tenere la sua porta inviolata

CALABRIA 7 Kvaratskhelia chi? Il capitano del Milan, con l’aiuto di tutti i suoi compagni, lo rende un giocatore normale. Non era per niente scontato

KJAER 6,5 Mancava dalla gara di andata con il Tottenham. Mancava. Ora è tornato e Pioli farebbe bene a tenerlo in campo sempre.

TOMORI 6,5 Quando non è lui che deve guidare la difesa Fikayo sbaglia poco, quasi niente, solo nel finale su Raspadori

THEO HERNANDEZ 6,5 Non inserisce mai il turbo. Non serve. Non ce n’è bisogno. Il Milan viaggia già ad alta velocità

BENNACER 6,5 Francobollo su Lobotka. Ma ha anche il tempo di recuperare palloni e ancora palloni (83’ Bakayoko ng)

TONALI 7,5 Legge tutte le situazioni di gioco alla perfezione. Poliglotta perfetto, insostituibile in mezzo al campo. Leader vero, made in Italy

BRAHIM DIAZ 8 Sarà lo stadio, sarà il numero di maglia che indossa ma il ragazzino fa una partita alla Diego Armando Maradona. Esce malconcio. Dita incrociate per non perderlo per le due sfide di Champions League sempre e solo con il Napoli (56’ Saelemaekers 7,5: Slalom speciale in mezzo alla difesa di Spalletti e palla tra le gambe di Meret. Poi ci riprova e quasi ci riesce con un’altra grande giocata)

KRUNIC 6,5 Lavoro oscuro. Sporco. Di quelli che qualcuno deve fare per annullare la squadra primissima in Serie A. Lui ci riesce e si prende gli applausi di Pioli (83’ De Ketelaere ng)

RAFAEL LEAO 8 Quando fa così è super. E’ imprendibile, è decisivo. È un giocatore che vale quello che chiede al Milan. La prima rete è da grande attaccante. Meno l’esultanza. Per fortuna c’è Pioli che non è solo un allenatore ma anche un papà per Rafa. Poi c’è la seconda. C’è un’altra gol alla Leao… (74’ Rebic 6: prova a fare dell’altro anche se non sempre gli riesce)

GIROUD 6,5 Si vede poco ma fa tanto. Lotta con tutti e non solo là davanti. Quando poi gli arriva qualche pallone prova anche a trasformarlo (74’ Origi 6: sempre alla ricerca di fortuna)

PIOLI 7 Se prepara così anche le gare di Champions League il Milan può raggiungere la semifinale ad occhi chiusi. Squadra perfetta in tutto: atteggiamento e coraggio, applicazione e tantissimi gol.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA